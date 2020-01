Günün ulduz falı - 14 YANVAR

Qoç - ailə bağları möhkəmlənir, uzun müddət sərbəstlikdən zövq alan yalnız insanlar isə nikah barədə fikirləşməyə başlayırlar. Bu gün başlanan istənilən münasibət uzunmüddətli olacaq və insanlara böyük təsir göstərəcək.

Buğa - yaşlı qohumlarınızla aranızdakı münasibətlər gərginləşir. Onlar sizin zəifliklərinizi, səhvlərinizi göstərməkdən usanmırlar. Ancaq sevdiyiniz şəxslə münasibətləriniz yaxşı olacaq və birlikdə xoş vaxt keçirəcəksiniz.

Əkizlər - gün sakit axarlıdır. Məqsədyönlü Buğalar istədiklərinə çatacaqlar. Düzdür, bu, elə də sürətlə baş verməyəcək. Amma sizin səbriniz böyükdür. Yeni iş ortaqları ilə münasibətləri düzəltmək imkanı yaranır. Bunların arasında elələri də var ki, onlarla əməkdaşlıq barədə siz əvvəllər yalnız arzu edirdiniz.

Xərçəng - bu gün baş verən hadisələrlə sizin öz əməlləriniz arasında bir bağ tapmaq çətin deyil. Odur ki, bir çətinlik yaransa, tələsik günahkar axtarmağa çalışmayın. Əgər hadisələr xoşunuza gəlmirsə, çalışın, panikaya düşməyəsiniz. Yalnız sakitlik və təmkinlə şəraitə hakim ola bilərsiniz.

Şir - sizə təklif edilən xeyirxahlığın içində yamanlıq axtarsanız, onu əldən vermiş olarsınız. Hər işi vaxtında görüb qurtarın. Öz işinizə görə heç kəs sizə yalvaran deyil. Bütün insanlara hörmətlə yanaşın.

Qız - özünüzü vəziyyətin ağası kimi hiss edəcəksiniz. Nəzərdə tutduğunuz xeyriyyə tipli məsələləri həll etmək sizin üçün çətinlik törətməyəcək. Səhhətinizdən şikayətiniz olmayacaq.

Tərəzi - intuisiyanız sizə başqalarına mane olmadan öz mənafelərinizi qorumaq üçün nəyi necə etməyi yaxşı tövsiyə edir. Yalnız bir şey uğurunuzun qarşısını kəsə bilər - öz gücünüzə inamsızlıq, kimdənsə haqlı olduğunuza dair rəy gözləməyiniz. Təəssüf ki, bu gün tərəfdaşlarınız az, sizə "doğru" yol göstərmək istəyənlər isə çox olacaq.

Əqrəb - maraqlı layihələr, uğurlu investisiyalar üçün uğurlu gündür. Bu gün geniş miqyasda fikirləşmək, gələcək üçün planlar qurmaq çətin deyil. Bütün bunları həmfikirlərlə müzakirə etmək isə çox maraqlı və xoş olacaq.

Oxatan - əgər maddi vəziyyətinizi yüksəltmək qayğısına qalmasanız, çox tezliklə peşiman olacaqsınız. İndi biznes planlarını həyata keçirmək üçün imkanlarınız genişdir. Bacardıqca az əsəbiləşin.

Oğlaq - səhhətinizdən şikayətiniz olmayacaq. Özünüzü güclü hiss edəcəksiniz. Maddi durumunuzu artırmaq hələ ki, müşkül işə çevrilib. Bununla belə, ümumi ovqatınız cox yüksəkdir.

Dolça - özünüzü güclü hiss edəcəksiniz. Əsəbi keçən bu gün sizə maddi heç nə vəd etmir. Ünsiyyətlərinizdə diqqətli olun. Maddi imkansızlıq problemlərinizi çoxaldır. Dözümünüzü artırın.



Balıqlar - məxariciniz mədaxilinizdən çoxdur. Prinsiplərinizə uyğun gəlməyən mənbələrdən imtina etməyinizin yeri var. Sizi vicdanlI və ağıllı adam kimi tanıyırlar. Bu, əslində, belədir. Ünsiyyətdə güzəştə gedin.

Milli.Az

