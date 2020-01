Sumqayıtda 71 yaşlı kişi köşkdə yanaraq ölüb.

Metbuat.az “report”a istinadla bildirir ki, hadisə şəhərin Yaşıldərə yaşayış massivində qeydə alınıb.

Belə ki, yanvarın 13-dən 14-nə keçən gecə həmin ərazidəki köşklərdənn birində qardaşı ilə birlikdə olan 1949-cu il təvəllüdlü Əsəd Şəbiyevin yanmış meyiti aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.