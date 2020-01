«Space» TV-də Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan "Gəl Dərdini Danışda"da bu gün inanılmaz görüntülər tamaşaçılara təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişə müraciət edən Elşad bəy arvadının hər gün uşaqlarına zülm etdiyini, hətta döyərək bədənlərinə müxtəlif xəsarət yetirdiyini qeyd edib. Hətta ər uşaqlarının döyülməsinin sübutu olaraq görüntüləri də Amil Xəlilə təqdim edib.



Görüntülərdə uşaqlardan birinin başının partlaması, digərinin belində isə şıramlar olduğu görünür.

