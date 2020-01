“Zirə” heyətinə daha bir oyunçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qartallar" Alie Sesayla müqavilə bağlayıb. 25 yaşlı sierra leoneli müdafiəçi ilə müqavilənin müddəti bir il yarımdır.

Qeyd edək ki, London "Arsenal"ının yetirməsi olan Sesay daha əvvəl İngiltərəni "Lester", "Kolçester", "Kembric", "Barnet", İsveçin "Frey", Yunanıstanın "Kissamikos" və Bolqarıstanın "Arda" klubunda çıxış edib. Futbolçu həmçinin Sierra Leone yığmasının da üzvüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.