Dünyanın ən yaxşı baş məşqçilərinin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda Qurban Qurbanovla Roberto Bordin də var.

Min çalışdırıcının olduğu siyahıda “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 4 pillə irəliləyərək 1054 xalla 571-ci olub. “Neftçi”nin baş məşqçisi Roberto Bordin isə 818 xalla 614-cü pillədə qərarlaşıb. İtaliyalı ötən dəfəki siyahı ilə müqayisədə 3 pillə irəliləyib.

Qeyd edək ki, siyahıya “Barselona”nın sabiq baş məşqçisi Ernesto Valverdə rəhbərlik edir.

