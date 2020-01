Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirməsi ilə bağlı yanvarın 13-dən vəzifəsindən gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çeçenistan Respublikası rəhbərinin rəsmi saytında bildirilir.

Respublikaya rəhbərlik müvəqqəti olaraq Müslim Xuçiyevə tapşırılıb.

Anar / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.