Fransa Yaxın Şərqə donanma göndərir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Makron danışıb. O bildirib ki, Yaxın Şərqdəki fransız əsgərlərinə dəstək olması üçün “Şarl de Qoll” gəmi qrupunu bölgəyə yollayacaq. Gəmilər aprel ayına qədər orada qalacaq.

Qeyd edək ki, “Şarl de Qoll” Yaxın Şərqə sonuncu dəfə İŞİD terror təşkilatı ilə mübarizə çərçivəsində 2015 və 2016-cı illərdə göndərilmişdi.

