Almaniyanın paytaxtı Berlində Liviyaya dair keçirilən beynəlxalq konfrans başa çatıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, konfransda iştirak edən liderlər yekun bəyannamənin mətnini razılaşdıra biliblər.

Qeyd edək ki, yekun sənəddə Liviyada başrışığın olmasının vacibliyi vurğulanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.