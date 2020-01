"Qardaş Azərbaycanın azadlığı uğrunda 30 il əvvəl canlarını qurban verən 20 Yanvar şəhidlərini rəhmətlə anıram".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu öz Feysbuk səhifəsində yazıb.

M.Çavuşoğlu Azərbaycan xalqına, faciə zamanı ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.