Paylaşımı ilə hər kəsi heyrətləndirdi: "Səninlə sevişmədən ölmək istəmirəm" - FOTOLAR

Türkiyənin tanınmış modeli Didəm Soydan sosial media vasitəsiylə ona ünvanlanan əxlaqsız təklifi paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, internet istifadəçilərindən biri ona sevişmək təklifi edib. Model

“Səninlə sevişmədən ölmək istəmirəm” yazan izləyicisinin mesajını yayımlamaqla onu ifşa edib. İzləyicisinə cavab verən model bildirib: “Sənə pis xəbərim var. Mənlə sevişmədən öləcəksən”. Qeyd edək ki, Didəm Soydan bundan əvvəl də izləyicilərinin əxlaqsız təkliflərini ifşa edən mesajlar yayımlayıb.

Anar / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.