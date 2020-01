İngitərə Premyer Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" öz meydanında "Bernli"yə uduzub - 0:2.

Qonaqların qollarını Kris Vuud (39) və Jay Rodrigez (56) vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.