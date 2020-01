Venesuelanın şimalında yerləşən Araqua ştatında güclü yanğın olub.

Metbuat.az xarici kiv-ə istinadən xəbər verir ki, yanğın qamış tarlaşında baş verib. Hadisə nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Yanğının necə başverməsi bağlı ətraflı məlumat verilməyib

