Bu gün "Sumqayıt" futbol klubu Antalyada son yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun komandası Qazaxıstanın "Şaxtyor" klubuna qarşı gücünü sınayıb. Yoxlama oyunu "Sumqayıt"ın 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Azərbaycan təmsilçisinin heyətində Amil Yunanov dubla imza atıb. Digər qolları isə Əmir Ağayev və Rəhim Sadıxov vurub.

