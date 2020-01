“Mümkün müharibə zamanı Pakistanı 10 gün ərzində yerlə bir edərik”.

Publika.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, Hindistanın Baş naziri Narendra Modi hərbçilərlə görüşü zamanı belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, Hindistan ordusunun gücü son illər daha da artıb.

“Pakistanı 10 gündən az vaxtda yerlə bir edərik” - deyən Modi, İslamabadı təxribatlardan çəkinməyə çağırıb.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.