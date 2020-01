Gürcüstanın DİN başçısı Azərbaycanla sərhəddə uğurlu əməliyyat keçirən sərhədçiləri mükafatlandırıb

Gürcüstanın daxili işlər naziri Vaxtanq Qomelauri yanvarın 14-də Azərbaycanla sərhəddə uğurlu əməliyyat həyata keçirən Sərhəd Polisinin 12 əməkdaşını mükafatlandırıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Sərhədçilərin 4-ü “Şücaətə görə” medalı, 8-i isə “Xüsusi xidmətlər” medalı ilə təltif olunublar.

DİN başçısı Sərhəd Polisi əməkdaşlarını müstəsna peşəkar məsuliyyət, cəsarətli hərəkətlər və nümunəvi xidmətə görə minnətdarlığını bildirib.













