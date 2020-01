Yaponiyada koronavirusa yoluxanların sayı 14-ə çatıb

Yaponiyada yeni koronavirusa yoluxanların sayı 14-ə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, son bir ayda bütün xəstələr koronavirusun episentri hesab edilən Çinin Uhan bölgəsini ziyarət ediblər.

Qeyd edək ki, son məlumatlara görə, Çində yeni növ koronavirus səbəb olan sətəlcəm xəstələrinin ümumi sayı 7 711-ə çatıb, onlardan 170-i ölüb. Xəstəlik Çindən başqa Tayland, Yaponiya, Cənubi Koreya, ABŞ, Kanada, Vyetnam, Sinqapur, Nepal, Fransa, Avstraliya, Malayziya və Finlandiyada da qeydə alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.