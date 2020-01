Bu ölkədə bütün Xiaomi mağazaları bağlandı

Bu gündən etibarən Xiaomi şirkətinin Çində olan bütün mağazaları bağlandı.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda şirkət rəsmiləri məlumat yayıb.

Məlumata görə, Çinin müxtəlif şəhərlərində yerləşən Xiaomi mağazalarının bağlanmasına səbəb ölkədə tüğyan edən epidemiyadır: "Əgər Çində olan vəziyyət daha da pisləşməsə, mağazalar fevral ayının 3-də yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Bu müddət ərzində Xiaomi məhsullarını almaq istəyən şəxslər Xiaomi Mall tətbiqindən və ya şirkətin rəsmi internet səhifəsindən sifariş edə bilərlər. Çatdırılma əvvəlki rejimdə işləyəcək".

Milli.Az

