Bakıda sürücü idarəetməni itirərək xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Ramiz Əliyev idarə etdiyi "Az samant" markalı avtomobilə idarəetməni itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı səkiyə çırpılıb. Hadisə zamanı xəsarət alan sürücü təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.



