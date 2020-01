Bakıda 37 yaşlı kişini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə yanvarın 29-da, saat 21 radələrində, paytaxtın Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi, M.Baydəmirov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, naməlum şəxs 1983-cü il təvəllüdlü V.Nəcəfova bıçaqla bədən xəsarəti yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Yaralı 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib, onun həyatını xilas etmək mümkün olub.

Faktla bağlı Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin (RPİ) 31-ci Polis Şöbəsində (PŞ) Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Daha sonra Suraxanı RPİ-nin Cinayət Axtarış Şöbəsi, 31-ci PŞ əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Ümid Səfərzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.



