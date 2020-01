Avropa çempionu Hidayət Heydərov həyat yoldaşı ilə tətildə - FOTO

Avropa çempionu Hidayət Heydərov həyat yoldaşı ilə "Bal ayı"na yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ötən ilin sonu Leyla adlı xanımla evlənən idmançı tətil üçün Dubayı seçib.

O, Leyla ilə görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün toyu 2019-cu ilin dekabrın 28-də baş tutub. Məclisdə Xalq artisti Röya Ayxan, Əməkdar artist Abbas Bağırov və başqa sənətçilər çıxış edib.

Onu da bildirək ki, 22 yaşlı H.Heydərov 2017-ci ildə Avropa çempionu, 2018-ci ildə isə dünya üçüncüsü seçilib.

