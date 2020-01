Türkiyənin "Qalatasaray" klubu sabiq futbolçusu Semih Kayanı yenidən geri qaytarıb.

"Report"un məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi Çexiyanın "Sparta" klubunda çıxış edən 29 yaşlı müdafiəçini icarəyə götürüb.

Tərəflər arasındakı anlaşmaya görə Semih mövsümün sonuna qədər "Qalatasaray"ın şərəfini qoruyacaq. O, daha öncə 2009-2017-ci illərdə "Cim Bom"da çıxış edib.

Qeyd edək ki, cari mövsüm "Sparta" (Praqa) klubunun heyətində 12 oyuna çıxan təcrübəli futbolçu 2 qol vurub.



