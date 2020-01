"Roma" müdafiəçisi Alessandro Florensini icarəyə verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki,İtaliya millisinin üzvü "Valencia"ya keçib.

28 yaşlı sağ cinah futbolçusu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Florensi "Roma"nın yetirməsidir. O, 2012-ci ildən İtaliya millisində çıxış edir.

