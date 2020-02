Amerikalı aktrisa və rejissor Codi Foster Leonardo Da Vinçinin "Mona Liza" rəsminin oğurlanması haqqında film çəkir.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, real hadisələr üzərində lentə alınan ekran işi 1911-ci ildə 3 fəhlənin Luvr muzeyindən oğurladığı əsərdən bəhs edir.

Filmin ssenari müəllifi Uilyam Uillerdir.

Codi Foster ekran işini nə zaman təqdim edəcəyi barədə isə heç bir məlumat verməyib.

