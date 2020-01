Nazirlər Kabineti “Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dəyişikliyə əsasən, Doktoranturalar yaradılan ali təhsil müəssisələrinin sayı artırılıb.

Beləliklə, Bakı Ali Neft Məktəbində fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura yaradılacaq.

