Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində öldürülən və daha sonra yandırılan Nərmin Quliyevanın məzar daşı hazırlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, məzar daşını Səbuhi Quluzadə adlı rəssam hazırlayıb. Bu günlərdə Nərmin Quliyevanın qırx mərasimi keçiriləcək. Bildirək ki, Nərmin Quliyeva Dondar Quşçu kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.

Onun qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanov saxlanılıb.

Faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.(baku.ws)

