Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın paytaxt restoranların birində qız toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclisdə Aynişan iki dəfə gəlinliyini dəyişib. Qız toyu olmasına baxmayaraq, paltarların hər ikisi ağ və sinə dekolteli olması ilə seçilib.

O, toyundan olan ikinci gəlinliyinin yeni şəkillərini sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, fitnes məşqçisi Kənan Əliyevlə ailə quran Aynişanın oğlan toyu 3 gündən sonra olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.