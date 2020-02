Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artıb

Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 2020-ci il yanvarın 31-ə olan vəziyyətə görə 6,34 milyard dollar təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə Mərkəzi Bankın hesabatına istinadən məlumat verir.

Bu göstərici il ərzində 12,1 faiz artıb.

2020-ci ilin yanvar ayında Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 140 milyon dollar (0,7 faiz) artıb.

2020-ci il yanvar ayının yekunlarına əsasən pul kütləsi 11,543 milyard manat təşkil edib. Bu, 2019-cu ilin yekunları ilə müqayisədə 5 faiz azalıb, illik müqayisədə isə 32,5 faiz azalıb.

Yanvar ayı ərzində ölkədə pul kütləsinin həcmi 607,5 milyon manat azalıb.

