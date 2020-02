Bakı şəhəri, Səbail rayonu ərazisində baş verən partlayışla bağlı "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri də həmin məkana baxış keçirib.

Birlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ilkin qənaətimiz belədir ki, hadisəyə mənzildaxili qaz sızması səbəb olub. Həmin yerin yaxınlığından keçən yeraltı qaz xətti də ciddi şəkildə yoxlanılıb.

Nəticə etibarı ilə bu kəmərdə hər hansı qaz sızması aşkarlanmayıb.

