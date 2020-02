“Bu xəyalın gerçəkləşməsinə icazə verməyəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Donald Trampın “əsrin müqaviləsi” planı barədə danışarkən deyib.

“Bu, bölgədə sülh və əmin-amanlığı təhdid edən plandır. Fələstini tamamilə məhv edən və Qüdsü qəsb edən bu planı tanımırıq”, - deyə Ərdoğan bildirib.(oxu.az)

