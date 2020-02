Braziliyalı model Nadcila Trindade Neymarı məhkəməyə verməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il futbolçunu onu zorlamaqda ittiham edən Trindade PSJ-nin hücumçusuna qarşı yeni hüquqi iddia hazırlayır.

Modelin vəkili Kosmi do Santos bildirib ki, Neymarı "VİP" şəbəkəsi cinayətinə bağlılıqda şübhəli bilirlər. Belə bir ittiham irəli sürülüb ki, futbolçu Braziliyadan Fransaya seksual məqsədlərlə qadınlar gətirir.

Neymarın vəkilləri bu iddialara cavab verməyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.