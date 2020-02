Tbilsinin keçmiş meri, müxalif Avropalı Gürüstan Partiyasının liderlərindən biri Gigi Uqulava polisə təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxalif siyasətçi özü Gürcüstan Dаxili İşlər Nаzirliyinə (DİN) gəlib.

G.Uqulava DİN-nin binasına daxil olmazdan əvvəl tərəfdarları ilə sağollaşıb. O, mübarizəni davam etdirəcəyini bildirib.

Sabiq mer tezliklə Matrosovlar adlandırılan həbsxanaya aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.