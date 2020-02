İtaliyanın SPAL klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, komandanı Luici Di Byaco çalışdıracaq. O, bu vəzifədə Leonardo Sempliçini əvəzlləyib.

48 yaşlı mütəxəssis Azərbaycan millisinin də baş məşqçi vəzifəsinə namizədlərdən biri idi. Di Byaco yeni klubu ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə bağlayıb.

Qeyd edək ki, SPAL A Seriyasında sonuncu pillədə qərarlaşıb. / Qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.