Koronavirusdan ölənlərin sayı mini keçdi

2019-cu il dekabrın 31-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çin hökuməti T (ÜST) Hubey əyalətinin Uhan şəhərində naməlum sətəlcəm xəstəliyinin yayılması barədə məlumatlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Səhiyyə üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.Çində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 1016-ya çatıb.

Məlumata əsasən, xəstəliyə yoluxanların sayı 42638-ə çatıb.Qeyd edək ki, ötən gün yeni koronavirusdan ölənlərin sayı 908 idi.

