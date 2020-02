Premyer Liqada oyunlar təxirə salına bilər

İngiltərə Premyer Liqasının 26-cı turunda şənbə gününə nəzərdə tutulan oyunlar təxirə salına bilər.

Metbuat.az Britaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb həmin gün üçün hava şəraitinin əlverişli olmamasıdır. Ona görə də futbolçuların və azarkeşlərin təhkükəsizliyinin nəzərə alınması məqsədilə belə addımın atılması planlaşdırılır.

Təxirə salınması müzakirə edilən görüşlər "Sauthempton" - "Bernli" və "Norviç" - "Liverpul" matçlarıdır.

Bazar günü üçün hava praqnozu verilmədiyinə görə "Aston Villa" - "Tottenhem" və "Arsenal" - Nyukasl" oyunlarının baş tutub-tutmayacağı hələ məlum deyil.

