UEFA "Mançester Siti"yə ağır cəza tətbiq edib.

Metbuat.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, İngiltərə təmsilçisi iki mövsümlük Avrokuboklarından kənarlaşdırılıb. Buna klubun maliyyə feyr-pley qaydalarını pozması səbəb olub. Cəzanın 2020/2021 və 2021/2022 mövsümlərini əhatə etdiyi bildirilib. Bundan başqa, Premyer Liqa təmsilçisi 30 milyon avro məbləğində cərimələnib.



"Mançester Siti"nin İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) şikayət edə biləcəyi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.