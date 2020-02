Bu zərərli vərdiş insanın DNT kodunu dəyişir - Alimlərdən ŞOK AÇIQLAMA / FOTOLAR

Siqareti tərgitmək və yaxud siqaretin zərərindən qorunmaq istəyənlər son zamanlar veyp deyilən xüsusi elektron siqaretlərinə meyl edir və bu dəb halını alır.

Elektron siqaret və veyp çəkərkən ağciyərlərə tütün tüstüsü çəkməyəcəklərini , ağciyər xərçəngindən uzaq olacaqları fikrini marketinq reklamları diktə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ alimləri son elmi araşdırmalarında əslində veyp və electron siqaretin elə siqaretdən də zərərli olduğu və heç bir fərqin olmadığnı sübut ediblər.

Belə ki, təcrübədə 45 nəfər insanın qan analizi aparılıb. Onların içində veyp çəkənlər, siqaret çəkənlər və heç çəkməyənlər var idi. Bütün iştirakçılar eyni yaş və cinsdən idi.

Tədqiqat zamanı epigenetic dəyişikliklər izlənilib. Epigenetik dəyişiklik – DNT strukturuna toxunmayan genlərin aktivliyini və onların dəyişilməsidir.

Bu genlərdə yandırılma və ya sönmə prosesi ətraf mühit amilləri: qidalanma, stress, fiziki güc, siqaret və içkinin təsirindən baş verir.

Nəticələr göstərdi ki, həm veyper, həm siqaret çəkənlərdə genlərdə dəyişikliklər, onların aktivliyinin düşməsi və DNT səviyyəsində dəyişməsi eyni dərəcədə baş verib.

Xüsusən onkoloji xəstəliklərin yaranmasında rol oynayan 2 kimyəvi birləşmə hər iki qrupda eyni olub.

Siqaret tüstüsündə olduğu kimi, elektron siqaretlərdə də kanserogen maddələr var.(Medicine.az)

