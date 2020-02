Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XVII tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Neftçi" klubu "Keşlə"ni qəbul edib. "Bakcell arena"da keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Bu görüşdən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Neftçi" ikinci pillədəki mövqeyini qoruyub, "Keşlə" isə 26 xalla 3-cü sırada yer alıb.

