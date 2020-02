“Barselona” səfərdə "Napoli" ilə 1:1 oynayıb



Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

Günün ən maraqlı qarşılaşması Londonda baş tutub. Yerli “Çelsi” komandası “Bavariya”nı qəbul edib.

Görüş almanların qələbəsi ilə başa çatıb - 3:0

