Hansı oyun. hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Avropa Liqası, 1/16 final
21:00 Braqa - Reyncers - Match! TV, Match! Football 1, beIN Sports 2
Çempionlar Liqası, 1/8 final
00:00 Real Madrid - Mançester Siti - CBC Sport, beIN Sports 1, Match! TV, Match! Football 2
00:00 Lion - Yuventus - İdman TV, beIN Sports 2, Match! Football 1
Libertadores kuboku
02:15 Kerro Porteno - Barselona - Match! TV, Match! Football 2
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