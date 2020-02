Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarını İtaliya və İraqa səfər etməməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə XİN-in Mətbuat Xidməti yayıb.

“İtaliya və İraqda koronavirus (COVID-19) hadisələrində və bu virusdan qaynaqlanan ölümlərdə son günlərdə artım müşahidə edilir. Bu çərçivədə vətəndaşlarımızı zərurət yaranmadığı təqdirdə İtaliya və İraqda koronavirusa yoluxma hallarının qeydə alındığı bölgələrə səyahət etməmələri tövsiyə olunur”, - məlumatda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.