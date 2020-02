Gəncə şəhərində yeniyetmə qız dəm qazından boğulub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Mikayıl Rəhimov küçəsi 15-də baş verib. Həmin ünvanda yaşayan 2004-cü il təvəllüdlü məktəbli Rüstəmova Nisə Arif qızı yaşadığı evin hamamında çimərkən dəm qazından boğulub.

Ailə üzvləri qızın meyitini hamamda aşkar ediblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (trend.az)

