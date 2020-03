Çinin Hubey əyalətində ortaya çıxan yeni tip koronavirus dünya miqyasında 82 mindən çox insana yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, bu zamana qədər 2 min 807 nəfər epidemiyadan dünyasını dəyişib.

Rəsmi rəqəmlərə görə, İranda 26 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Diaqnoz qoyulanların sayı isə 245-ə çatıb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Prezidenti Tedros Adanom Qebreyesus verdiyi açıqlamada koronavirusun İran, İtaliya və Cənubi Koreyada ani artımından dərin narahatlıq keçirdiklərini bildirib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.