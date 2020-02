Hadisə İstanbulda, Pendik metro stansiyasında baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eskalatorda duran gənc qızın arxasındakı manyak cinsi təcavüz edib. O, qıza baxaraq cinsi orqanına toxunub. 18 yaşlı qız hadisənin fərqinə vardığı zaman manyak ordan uzaqlaşıb. İstanbul polisi artıq həmin şəxsi saxlayıb. Onun 38 yaşlı Müzəffər adlı şəxs bildirilib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Məndə: "Hürriyet"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.