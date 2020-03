Koronavirus epidemiyası Çinin texnologiya nəhəngi olan Huawei şirkətinə 5G cihazlarının istehsalına təsir etməyəcək.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda Huawei-in prezidenti Yang Chaobin deyib.

O bildirib ki, epidemiyanın yayılmasından xeyli vaxt keçib və artıq Huawei-yə məxsus zavodlar öz fəaliyyətlərini bərpa edib.

Qeyd edək ki, Çinə məxsus istehsalçı şirkət dünya iqtisadiyyatının böyük bir hissəsini elektronik avadanlıqlarla təmin edir.

Milli.Az

