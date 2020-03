"Atletiko Baku” futzal komandası “Ajara Cup 2020”yə qələbə ilə başlayıb

"Atletiko Baku" futzal komandası Gürcüstanda keçirilən "Ajara Cup 2020" beynəlxalq turnirinə qələbə ilə başlayıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Gürcüstan, Türkiyə və Ukrayna komandaları da birincilik uğrunda mübarizə aparırlar.

Bakı təmsilçisi Ukraynanın "Ternopol" komandası ilə qarşılaşıb və 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Komandamızın heyətində Musa Musazadə (qapıçı), Mahmud Şirəliyev, Gökhan Kartal, Həsən Camalzadə, Vasif İsmayılov, Eyyub Əfəndiyev, Mehdi Əzimzadə (kapitan) və Sumray Kazımov yer alıblar.

Milli.Az

