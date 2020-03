Azərbaycan Vatikanda böyük hörmətə malikdir - Katolik kilsəsinin dini rəhbəri - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vatikanda Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransisk ilə görüşüblər. Görüş zamanı Roma Papası onların Vatikana səfərlərini və özünün 2016-cı ildə Azərbaycana səfərini xatırladaraq bu səfərdən məmnun qaldığını bildirib.

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin hökm sürdüyünü, xalqımızın rifah içərisində yaşadığını qeyd edən Papa Fransisk ölkəmizdə dini icmalar arasındakı tolerant münasibətlərə toxunub. Bildirib ki, dünyanın bir çox yerlərində gərginlik və münaqişələrin artdığı, bəzi dairələrin dini amildən istifadə edərək ədavəti və nifaqı daha da yaymağa çalışdığı bir vaxtda Azərbaycan əsl tolerantlıq nümunəsidir.

Milli.Az xəbər verir ki, Roma-Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı ordinarisi Vladimir Fekete isə Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, Papanın və kardinal Pietro Parolin Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qəbul etməsi onu göstərir ki, Azərbaycan Vatikanda böyük hörmətə malikdir. Onun sözlərinə görə, Papa ilə görüşə bir çox ölkələrin nümayəndələri can atır:

"Hörmətli Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi bu dinlərarası dialoq vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu fikir bir çox forumlarda səsləndirilib ki, dövlətin siyasəti və tarixi şərait Azərbaycana əsas etnik qruplar arasında hörmət münasibətləri quran məkana çevrilməyə imkan verir. Bu siyasətin nəticəsi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə yəhudi icmasının nümayəndələri arasındakı münasibətlərin nümunəsində də özünü göstərir".

V.Fekete qeyd edib ki, bu, müxtəlif ölkələrdən olan qonaqlar tərəfindən Azərbaycanda müşahidə edilən vacib faktdır:

"Mən artıq 10 ildir, Azərbaycanda yaşayıram və Katolik kilsəsinin dini rəhbəri olaraq xidmətimi həyata keçirirəm. Bu vaxt ərzində Azərbaycanda dini qruplar arasında yüksək səviyyəli əlaqələrlə və tarixin incəlikləri ilə kifayət qədər tanış ola bilmişəm. Əminəm ki, din xadimləri arasında müsbət əlaqələr həmişə yalnız möminlər üçün deyil, eləcə də bütün cəmiyyət üçün faydalı olacaq".

Katolik kilsəsinin başçısı əlavə edib ki, bizim bayramlarımız Azərbaycanda layiqincə qeyd olunur, tədbirlərə xaricdən qonaqlar, digər dini icmaların nümayəndələri qatılır. Heç də bütün ölkələrdə multikulturalizmə Azərbaycandakı kimi layiqli münasibət, hörmət yoxdur:

"Dinlərarası dialoq hər zaman önəmlidir. Bəzi ölkələrdə yaşanan çətinliklər siyasətçilərin dinlərarası dialoqun uğursuzluqları barədə bəyanatlar verməsinə səbəb olub. Azərbaycan isə digər ölkələr üçün müsbət örnəkdir".

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Katolik icmalarının inkişaf dövrü orta əsrlərə təsadüf edir. Bu dövrdə Bakıda, Şamaxıda, Gəncədə, Təbrizdə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə Roma-katolik kilsəsinin mənsubları məskunlaşaraq monastır, kilsə və tədris ocaqları yaradıblar. Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonra bütün Katolik icmalar öz fəaliyyətlərini dayandırsalar da, XIX əsrin ikinci yarısından XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövr icmanın həyatında əhəmiyyətli mərhələ kimi səciyyələnir. Çünki bu dövrdə Azərbaycanda Katolik xristianlığına və digər qərb kilsələrinə mənsub əcnəbilərin artımı baş verib. 1912-ci ildə isə qotik üslublu Müqəddəs Məryəmin Bakirə Hamiləliyi katolik məbədi tikilib.

Bolşeviklər tərəfindən uçurulan Bakirə Müqəddəs Məryəm kilsəsinin xatirəsinə həsr edilən kilsənin tikintisi 2007-ci ilin fevralında yekunlaşıb. Eyni vaxtda 250-300 nəfərin ibadət edə biləcəyi salonu olan bu kilsə Neapol Memarlıq Universitetinin professoru Pado Ruceyro və Bakı şəhərinin baş memarı Akif Abdullayevin layihəsi əsasında inşa olunub. 2007-ci ilin aprelində Roma-katolik kilsəsinin Cənubi Qafqaz üzrə apostol nunsisi arxiyepiskop Klaudio Qudjerotti yeni kilsəni təqdis edib və ilk ibadəti həyata keçirib. Kilsənin rəsmi açılışı isə Vatikanın dövlət katibi kardinal Tarçizio Bertonenin 2008-ci ilin martında Azərbaycana səfəri çərçivəsində baş tutub.

