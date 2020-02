“Altın Kelebek” təxirə salındı - VİDEO

Türkiyənin məhşur ''Altın Kelebek'' mükafat mərasimi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İdlibdə 33 türk əskərinin şəhid olması xəbəri Türk xalqının dərin hüznə qərq etdi.Bu ağrılı xəbərin ardından təşkilatçılar 46-cı dəfə keçirilməsi planlaşdırılan ''Altın Kelebek'' mərasiminin keçirilməsini ləğv ediblər.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Röya Ayxan, Sevda Yahyayeva, Nura Suri, Gülay Zeynallı, Pərvin Abıyeva və Oksana Rəsulova İstanbulda “Zorlu Center”də keçirilməsi planlaşdırılan tədbirdə iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşmüşdülər.

