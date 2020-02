Gözəllik kraliçasının çılpaq fotoları internetə sızıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2019-cu ildə İngiltərədəki yerli yarışmada gözəllik kraliçası seçilən Portia-Valis Volkovanın çılpaq fotoşəkilləri internetə sızıb. Həmin fotolar yarışmanın münsiflərə də göndərilib. Gənc qadın bu hadisədən sonra çox sarsılıb.

Müsabiqənin münsiflər heyəti həmin fotolara sərt reaksiya göstərərək modeli müsabiqədən kənarlaşdırıblar.

Böyük səs küyə səbəb olan həmin fotoları təqdim edirik:

