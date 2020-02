Məhkəmə Səbinə Xasayevanın lider olduğu seçki dairəsi ilə bağlı qərar verdi

Bu gün Ali Məhkəmədə REAL-ın icra katibi Natiq Cəfərlinin 12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsinin nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərardan şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az BakuPost-a istinadən xəbər verir ki, keçirilən prosesdə qərar elan edilib.

Qərara əsasən onun şikayəti təmin edilməyib.

Qeyd edək ki, Natiq Cəfərli 12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsindən namizəd olub. Həmin dairədən lider namizəd kimi YAP-ın 27 yaşlı namizədi Səbinə Xasayeva qalib gəlib. Natiq Cəfərli seçkilərin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı MSK-ya müraciət edib. MSK onun şikayətini qismən təmin edib və 11 məntəqənin nəticələri ləğv edilib.

Natiq Cəfərli həmin qərardan narazı qalaraq Bakı Apelyasiya Məhkəməsinə müraciət edib, məhkəmə onun şikayətini təmin etməyib.

