Teymur Rəcəbov Şəhriyar Məmmədyarovu qabaqladı

FİDE şahmatçıların mart reytinqini açıqlayıb.

Milli.Az Apasport.az-a istinadən bildirir ki, fevralda baş tutan oyunların da əksini tapdığı siyahıda Azərbaycanın 8 şahmatçısı yer alıb.



Onlardan 5-i kişi qrossmeysterdir ki, təmsilçilərimizdən ikisi ilk "onluq"dadır. Milli üzvlərindən ən yaxşı göstəricinin sahibi dəyişib. Teymur Rəcəbov Şəhriyar Məmmədyarovu da arxada qoyub.

1 pillə irəliləyən T.Rəcəbov 2765 xalla dünyanın 9-cu şahmatçısıdır. Ş.Məmmədyarov isə iki pillə geriləyib. Komanda yoldaşından 1 xal geridə qalan şahmatçımız siyahıda 10-cudur.

Mövqeyini qoruyan Qədir Hüseynov 2665 xalla 72-ci sırada yer alıb. Ondan bir xal geri qalan Nicat Abasov 7 pillə geriləyərək 74-cü pilləyə düşüb. Rauf Məmmədov isə bir aylıq fasilədən sonra ilk "100-lük"də yerini qaytarıb. O, 2654 xalla planetin 91-cisidir.

Bu siyahıda Maqnus Karlsen (Norveç, 2862) birinci, Fabiano Karuana (ABŞ, 2842) ikinci, Dinq Liren (Çin, 2805) üçüncüdür.

Qadınlar şahmatçılar arasında isə 3 təmsilçimiz yer alıb. Yığma üzvlərindən Günay Məmmədzadə (2443) 31-ci, Gülnar Məmmədova (2386) 77-ci və Ülviyyə Fətəliyeva (2377) 89-cu pillədədir. G.Məmmədova iki, digərləri üç pillə geriləyib.

Qadın zəka sahiblərinin cədvəlində Yifan Hou (Çin, 2658) birincidir.

Milli.Az

